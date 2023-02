Equipe do TJ visita TCE para troca de experiências sobre renovação de cabeamento

A equipe do TCE-MS pôde repassar todos os pormenores enfrentados ao longo da substituição, inclusive imprevistos / Divulgação/TJMS

Uma comitiva do TJMS se reuniu com uma equipe do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, na manhã de ontem (27), para trocar informações sobre substituição do cabeamento de internet.

Participaram da reunião pelo Tribunal de Justiça, a diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação, Liriane Aparecida da Silva Nogueira, o diretor da Secretaria de Obras, Daniel Felipe Hendges, o coordenador de Fiscalização de Obras e Serviços, Nilton Felix Camargo Cicalise, e o diretor do Departamento de Infraestrutura e Tecnologia, Fernando Monteiro Duarte.

A visita faz parte dos planos da nova Administração do TJMS de modernização da infraestrutura do Poder Judiciário.

Reunidos com o diretor da Secretaria de TI, Daniel Eduardo Funabashi de Toledo, e com o gerente de Infraestrutura, Washington Schaustz, a comitiva do TJMS conheceu todo o processo de substituição do cabeamento ainda em realização no TCE-MS, desde os estudos realizados durante um ano pelos servidores do Tribunal de Contas, até a realização da licitação em junho de 2022 e efetiva implantação em agosto do ano passado.

A equipe do TCE-MS pôde repassar todos os pormenores enfrentados ao longo da substituição, inclusive imprevistos e questões inesperadas que tiveram de enfrentar.

Eles também narraram como conseguiram realizar a obra sem cessar as atividades, o que é de extrema valia para o TJMS.

Os representantes do TCE-MS convidaram a comitiva do TJMS para conhecer seu novo “Data Center”, além de mostrar in loco o cabeamento recém-instalado, equipamentos adquiridos com a substituição e mudanças que se mostraram necessárias na infraestrutura do prédio.

Os órgãos ressaltaram o espírito colaborativo que tem ocorrido entre as duas instituições, colocando-se, mutuamente, à disposição para auxiliar não só nesta, mas em qualquer outra atividade desenvolvida por ambas.