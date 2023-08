Escola de Anastácio recebe palestra sobre Agosto Lilás

Palestra na manhã desta terça-feira / Divulgação

Estudantes da Escola Estadual Deputado Carlos Souza Medeiros, em Anastácio, receberam nesta terça-feira, 39, uma palestra da Polícia Civil em alusão ao Agosto Lilás, mês de combate à violência contra mulher.

A delegada Karolina Souza Pereira, titular da Delegacia de Anastácio, explicou nuances da Lei Maria da Penha (Lei (11.340/06), como, por exemplo, os fundamentos, objetivos e finalidades da Lei, os tipos de violência contra a mulher, os âmbitos trazidos pela legislação, novidades legislativas, além de trazer casos práticos do cotidiano.

Também foi debatido sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como sobre o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Os canais de denúncia e a importância de toda a rede de apoio também foram ressaltadas no evento.

Além disso, foi falado sobre o uso de drogas, com ênfase nas drogas lícitas e ilícitas, com momento para perguntas e respostas. Essas atividades demonstram outra faceta da Instituição no combate às drogas e fazem parte de um trabalho preventivo que é desenvolvido junto à comunidade de Anastácio, visando difundir o conhecimento sobre o tema e criar mecanismos que possam auxiliar no enfrentamento ao uso de entorpecente.