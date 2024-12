Escola Família Agrícola vai atender moradores do Pantanal

Carlos Henrique, Alems

Por proposição do deputado Zeca do PT, membro da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), foi apresentada a Proposta Público Pedagógica da Escola Família Agrícola e Agroecológica Pantanal de Corumbá, durante reunião no plenarinho Deputado Nelito Câmara, na última segunda-feira (02).

Trata-se de projeto para formar as novas gerações de agricultores familiares da Região do Pantanal.

A escola será construída na região dos assentamentos Paiolzinho e São Gabriel e Tamarineiro, através de emendas parlamentares destinadas pelo deputado estadual Zeca do PT e deputado federal Vander Loubet (PT).

A estrutura será destinada a atender filhos de agricultores familiares, que poderão adquirir conhecimento técnico voltado para atividades agrícolas, que serão aplicadas nos próprios assentamentos.

Participaram da agenda o secretário executivo de agricultura familiar, Humberto Melo, o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Washington Willeman, o secretário-adjunto de educação do Estado, Sergio Gonçalves, e a professora Rosinha, representando a comunidade educacional e de assentados de Corumbá.