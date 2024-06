Escola Legislativo da Alems conquista prêmio ABEL 2024

Alems

A Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, conquistou o segundo lugar, na modalidade “Educação Legislativa”, no Prêmio ABEL 2024.

Com os projetos “Introdução à Linguagem Brasileira de Sinais: Libras” e o “I Concurso de Redação”, a presidente da Escola do Legislativo, deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) recebeu a premiação na manhã desta sexta-feira (7), na cerimônia de encerramento do 39º Encontro Nacional da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL).

mais de 50 projetos foram inscritos em quatro categorias: educação legislativa, comunidade, publicações e inovação. Para a deputada Mara Caseiro, o prêmio representa um reconhecimento importante do trabalho da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet em prol da cidadania. “A Escola do Legislativo está realizando um papel essencial na promoção da cidadania, da inclusão, bem como na educação contínua de servidores, fortalecendo a democracia

e capacitando cidadãos informados e participativos”, declarou.

Durante o evento, com foco na educação legislativa, capacitação e nas boas práticas no setor público, a deputada apresentou os projetos por meio de matéria jornalística produzida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. “As imagens falam muito do trabalho desempenhado, tanto do Concurso de Redação, quanto do Curso de Libras. A emoção e a alegria dos participantes desses projetos é nítida e comprova que estamos no rumo certo”, disse ela.

39º Encontro da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas

Neste ano, o Prêmio ABEL 2024 aconteceu em Brasília, do dia 05 a 07 de junho, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Das inscrições recebidas, 11 foram sobre Educação Legislativa, 24 na categoria Comunidade, 14 na Inovação e 5 em Publicação. O número de inscrições superou em 134,78% a última edição, quando 23 projetos concorreram ao prêmio em 2023.

Segundo o presidente da ABEL, Roberto Lamari, o aumento na procura pode ser atribuído ao trabalho desenvolvido pelas escolas nas cinco regiões do país. “Nos últimos anos, as escolas ampliaram suas atividades, tanto presenciais quanto remotas, com foco na capacitação dos servidores e, principalmente, na educação para a cidadania e participação social”, explicou Lamari.

Para a presidente da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, a premiação é um incentivo para a continuidade dos projetos da Escola do Legislativo. “Está em andamento o II Concurso de Redação e Desenho, com diversas novidades, como a premiação de professores. Queremos continuar realizando um trabalho de qualidade que dissemine as ações do Poder Legislativo e que tenha como principal objetivo, o exercício da cidadania”, afirmou ela.