Escolagov apresenta projetos para capacitação dos servidores públicos de MS

Bruno Rezende

Com projetos diversos para capacitação dos servidores públicos de Mato Grosso do Sul, a Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) funciona em novo prédio desde setembro, em Campo Grande.

Para conhecer a estrutura e alinhar as ações do Governo do Estado para o próximo ano, o governador Eduardo Riedel esteve no local na manhã desta terça-feira (3), e também para uma reunião de trabalho com o secretário Frederico Felini (SAD), o secretário-adjunto, Roberto Gurgel de Oliveira Filho e a diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula de Assunção.

“É importante receber essas demandas, inclusive dos nossos servidores, que é o propósito da Escolagov, e dar respostas para todos. Temos investido em qualificação, preparação, para que assim possamos investir nos servidores que por sua vez vão atender a população de forma eficiente”, disse o governador.

A nova estrutura da Escolagov representa um marco importante na capacitação continuada dos agentes públicos estaduais, evidenciando o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com o desenvolvimento e valorização do capital humano, com foco na qualidade das entregas à população sul-mato-grossense.

“A vinda do governador no prédio da Escola de Governo fortalece o trabalho realizado, e ainda amplia o entendimento da importância de termos um espaço de qualidade, para os nossos servidores e os demais do Estado. A mudança para este prédio impacta nas nossas entregas. A gente teve a oportunidade de mostrar projetos para o futuro”, explicou Ana Paula.

Estrutura

O prédio conta com salas de aula equipadas para acomodar até 23 alunos, um auditório com capacidade para 50 pessoas, pronto para receber eventos, palestras, treinamentos e seminários, e um moderno laboratório de informática com capacidade para 24 alunos, destinado ao desenvolvimento de habilidades técnicas essenciais.

O espaço garante mais conforto e segurança aos servidores lotados no órgão, as salas receberam novos mobiliários, possui cozinha equipada e garagem, aos agentes públicos que buscam capacitações, mais modernidade e comodidade. O prédio também possui sistema de captação de energia solar para geração de energia elétrica.

Neste ano, a Escolagov atendeu mais de 28,6 mil servidores em diversos cursos, dos quais 14,1 mil já foram certificados.

Para mais informações sobre os cursos e programas ofertados, os interessados podem acessar o portal oficial da instituição www.cursos.ms.gov.br e www.escolagov.ms.gov.br, além de acompanhar as atualizações na rede social da Secretaria de Estado de Administração, @sadgovms. A Escolagov fica na Rua Dr. Michel Scaff, 53, Chácara Cachoeira, em Campo Grande.