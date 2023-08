Escolas estaduais de Guia Lopes e Jardim recebem reestruturação

Governador Eduardo Riedel em agenda no interior / Foto: Saul Schramm/Governo de MS

Com mais de R$ 20 milhões de investimentos, o governador Eduardo Riedel cumpriu agenda nos municípios de Guia Lopes da Laguna e Jardim nesta sexta-feira (25). A programação contou com entrega de obras e formalizações de convênios na área de saúde, esporte, infraestrutura e educação. Um dos compromissos firmados é de reestruturar todas as escolas estaduais até o fim de 2026 e promover a universalização do ensino integral.

Em Guia Lopes da Laguna os investimentos somam mais de R$ 16 milhões. O primeiro compromisso foi o descerramento da placa da entrega da reforma da Escola Estadual Alziro Lopes, no valor R$ 4,3 milhões.

A unidade escolar recebeu novo mobiliários, dentre eles, bebedouro, aparelhos de ar-condicionado, mesas, gaveteiro, conjuntos escolares, tablets e chromebooks, além de serviços de substituição de cobertura, revestimentos de pisos, esquadrias, pintura, instalações elétricas, hidrossanitárias, águas pluviais e reforma da quadra esportiva.

“Muito satisfeito em visitar a região e entregar políticas públicas que as pessoas querem e precisam, que geram melhoria no bem-estar e na qualidade de vida, fruto de uma política na capacidade de entrega para a população”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

O prefeito Jair scapini, destacou o apoio do Governo do Estado ao município. “O desenvolvimento da cidade está acontecendo, é muito graças ao governo que tem feito uma série de investimentos em nossa cidade”.

O governador conferiu a restauração e pavimentação asfáltica das ruas Macias Barbosa, Presidente Vargas e Avenida Visconde de Taunay. Logo após, visitou a execução de 12,8 mil metros de rede de esgoto para 441 ligações domiciliares e a estação elevatória de esgoto. Os serviços totalizam R$ 8,6 milhões em investimentos. O projeto faz parte da primeira etapa do Programa Avançar Cidades, da Sanesul.

Ainda em Guia Lopes, foi assinado convênio entre a SES (Secretaria de Estado de Saúde) e a prefeitura da cidade para a reforma e ampliação do Hospital Edelmira de Oliveira, investimento de R$ 3,3 milhões.

Jardim

Já no município de Jardim, Riedel participou de diversas entregas que totalizam R$ 5,3 milhões. O chefe do executivo estadual conferiu a restauração e sinalização viária da Avenida Engenheiro José Vicente Sanctis Pires, o funcionamento da primeira Arena Esportiva e do programa infantil "MS Bom de Bola", além da modernização da iluminação pública e restauração asfáltica no jardim Aeroporto.

"São equipamentos importantes porque a Rota Bioceânica é uma transformação de eixo logístico por quem passa pelos municípios. E vamos ver isso acontecer para os próximos dois anos. As regiões de Guia Lopes e Jardim estão se preparando para esta transformação que vai ocorrer para uma outra realidade socioeconômica dentro do Estado", acrescentou o governador.

A Escola Estadual Antônio Pinto Pereira também está de cara nova. A unidade escolar recebeu novos equipamentos como novos freezer, geladeira, bebedouros, armários, mesas, gaveteiros, arquivos, carro térmico, mesas computador, cadeiras fixas, conjuntos escolares, tablets e chromebooks, além de pintura geral, substituição de cobertura e piso, instalações elétricas e hidráulicas e reforma da quadra esportiva.

A prefeita de Jardim, Clediane Matzenbacher, agradeceu o resultado das entregas. “Destaco a parceria do Governo com a nossa Jardim, quem ganha é a população da cidade”.

O secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, agradeceu a toda comunidade escolar pela paciência na espera pela conclusão da reforma nas escolas. “A missão do Estado é entregar educação de qualidade. Uma missão que o governador nos deu para 2026 e vamos cumprir no ano que vem (2024) é de ter uma escola de tempo integral em todos os 79 municípios do Estado”.

O governador também afirmou que até o final do mandato todas as 348 escolas estaduais serão reformadas e entregues à população. Ainda destacou a importância da estruturação do ambiente escolar e da chegada de fibra óptica em todo Mato Grosso do Sul, por meio da Infovia Digital.