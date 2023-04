Estado propõe revisão salarial de 5% aos servidores públicos de MS

Sede da ALMS / (Foto: Divulgação)

A ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) recebeu nesta segunda-feira, 24, o Projeto de Lei 110/2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores e dos empregados públicos estaduais. O índice proposto é de 5% e visa à recomposição da perda inflacionária.

Na mensagem ao Legislativo, o governador Eduardo Riedel frisa que esse índice de revisão salarial “não se estende aos servidores públicos estaduais ocupantes dos cargos de professor, especialista em educação, professor-leigo e professor do quadro suplementar, ativos e inativos com paridade, e a seus respectivos pensionistas”. No caso desses profissionais, o reajuste é previsto na Lei Federal 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial profissional nacional da categoria.

O governador informa, ainda, que a proposta passa a vigorar a partir de 1º de maio para os servidores do Poder Executivo Estadual, nas datas-bases estabelecidas nas legislações específicas para os integrantes da Defensoria-Pública, do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, da Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário e do Ministério Público do Estado.

O projeto deve ser apresentado na sessão plenária desta terça-feira, 25. Depois, segue para análise da CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) e, caso receba parecer favorável, continua tramitando na Casa de Leis.

*Com assessoria de imprensa.