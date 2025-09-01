Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Alunos representaram o município no Circuito Escolar da FEEMS
Estudantes foram atendidos nesta manhã / Divulgação
Nesta segunda-feira, 1º, o prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido, conhecido como Cido, e a primeira-dama Valquíria Prates da Silva receberam, em seu gabinete, alunos e professores que representaram o município no Circuito Escolar de Xadrez, promovido pela FEEMS (Federação de Esportes de Mato Grosso do Sul).
A visita reuniu os enxadristas do projeto PRODESC, acompanhados pelos professores Ivone, José Henrique e Moacir Felipe, além da diretora adjunta Rosidelma Xavier, da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade. Também estiveram presentes o chefe de gabinete Fabiano Nascimento e o secretário municipal de Saúde, João Fernando.
Durante o encontro, os estudantes foram parabenizados pela dedicação e desempenho no torneio estadual, que reuniu representantes de diversas escolas públicas da rede estadual. Anastácio contou com alunos de quatro unidades de ensino: Romalino Alves de Albres, Deputado Carlos Souza Medeiros, Carlos Drummond de Andrade e da escola Cívico-Militar Maria Corrêa Dias.
Estudantes representantes de Anastácio no Circuito Escolar de Xadrez:
Escola Estadual Romalino Alves de Albres
Escola Estadual Dep. Carlos Souza Medeiros
Escola Cívico-Militar Maria Corrêa Dias
Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Social
Deputados e servidores formaram um coração simbolizando a luta pela vida das mulheres em MS
Segurança
Iniciativa nacional percorre estradas em busca de locais vulneráveis à violação dos direitos de crianças e adolescentes
Tempo
Frente fria que avança pelo Estado deve provocar chuvas intensas
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS