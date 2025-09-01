Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Estudantes foram atendidos nesta manhã / Divulgação

A visita reuniu os enxadristas do projeto PRODESC, acompanhados pelos professores Ivone, José Henrique e Moacir Felipe, além da diretora adjunta Rosidelma Xavier, da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade. Também estiveram presentes o chefe de gabinete Fabiano Nascimento e o secretário municipal de Saúde, João Fernando.

Nesta segunda-feira, 1º, o prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido, conhecido como Cido, e a primeira-dama Valquíria Prates da Silva receberam, em seu gabinete, alunos e professores que representaram o município no Circuito Escolar de Xadrez, promovido pela FEEMS (Federação de Esportes de Mato Grosso do Sul).

Durante o encontro, os estudantes foram parabenizados pela dedicação e desempenho no torneio estadual, que reuniu representantes de diversas escolas públicas da rede estadual. Anastácio contou com alunos de quatro unidades de ensino: Romalino Alves de Albres, Deputado Carlos Souza Medeiros, Carlos Drummond de Andrade e da escola Cívico-Militar Maria Corrêa Dias.

Estudantes representantes de Anastácio no Circuito Escolar de Xadrez:

Escola Estadual Romalino Alves de Albres

Gabriel Pedrogam

Felipe Corrêa

Rodrigo Raphael

Lucas Matheus

Escola Estadual Dep. Carlos Souza Medeiros

Gabrielly Sanches

Lorena Santurion

Breno Oruê Brito

Bruna Vilalva

Escola Cívico-Militar Maria Corrêa Dias

Enzo Roberto da Paixão

Adryan Ribeiro

Matheus Bispo

Isadora Januário

Anthony Ranpagni

Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade

Emilly Kelly Conceição Roseno

Gabriel César Delgado

João Lucas Conceição Ortiz

