Acessibilidade

01 de Setembro de 2025 • 19:01

Buscar

Últimas notícias
X
Política

Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Alunos representaram o município no Circuito Escolar da FEEMS

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 16:12

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Estudantes foram atendidos nesta manhã / Divulgação

Nesta segunda-feira, 1º, o prefeito de Anastácio, Manoel Aparecido, conhecido como Cido, e a primeira-dama Valquíria Prates da Silva receberam, em seu gabinete, alunos e professores que representaram o município no Circuito Escolar de Xadrez, promovido pela FEEMS (Federação de Esportes de Mato Grosso do Sul).

A visita reuniu os enxadristas do projeto PRODESC, acompanhados pelos professores Ivone, José Henrique e Moacir Felipe, além da diretora adjunta Rosidelma Xavier, da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade. Também estiveram presentes o chefe de gabinete Fabiano Nascimento e o secretário municipal de Saúde, João Fernando.

Leia Também

• Alunos de Anastácio brilham no xadrez escolar e aumentam a lista de conquistas

• Aluno de Bodoquena é ouro no xadrez e garante vaga nos Jogos Escolares

• Enxadrista Anastaciana é vice-campeã em campeonato de xadrez

Durante o encontro, os estudantes foram parabenizados pela dedicação e desempenho no torneio estadual, que reuniu representantes de diversas escolas públicas da rede estadual. Anastácio contou com alunos de quatro unidades de ensino: Romalino Alves de Albres, Deputado Carlos Souza Medeiros, Carlos Drummond de Andrade e da escola Cívico-Militar Maria Corrêa Dias.

Estudantes representantes de Anastácio no Circuito Escolar de Xadrez:

Escola Estadual Romalino Alves de Albres

  • Gabriel Pedrogam
  • Felipe Corrêa
  • Rodrigo Raphael
  • Lucas Matheus

Escola Estadual Dep. Carlos Souza Medeiros

  • Gabrielly Sanches
  • Lorena Santurion
  • Breno Oruê Brito
  • Bruna Vilalva

Escola Cívico-Militar Maria Corrêa Dias

  • Enzo Roberto da Paixão
  • Adryan Ribeiro
  • Matheus Bispo
  • Isadora Januário
  • Anthony Ranpagni

Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade

  • Emilly Kelly Conceição Roseno
  • Gabriel César Delgado
  • João Lucas Conceição Ortiz

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!  

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!  

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!  

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:  

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Segurança

Governo de MS reforça parceria com Exército na proteção da fronteira

Política

ALEMS analisa propostas sobre utilidade pública e conscientização do autismo

Social

Ato institucional na ALEMS ecoa voz contra feminicídios em Mato Grosso do Sul

Deputados e servidores formaram um coração simbolizando a luta pela vida das mulheres em MS

Desenvolvimento

Programa MS Ativo é vencedor de prêmio nacional de competitividade

Publicidade

Política

CCJR analisa 25 matérias e dá aval a programa de recuperação de empresas em MS

ÚLTIMAS

Segurança

PRF inicia operação para mapear pontos de risco à exploração infantil em rodovias

Iniciativa nacional percorre estradas em busca de locais vulneráveis à violação dos direitos de crianças e adolescentes

Tempo

Aquidauana está em alerta de tempestades e ventos de 100 km/h

Frente fria que avança pelo Estado deve provocar chuvas intensas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo