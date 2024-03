Evento de Tecnologia no Pantanal é apresentado na ALEMS

Divulgação

O reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Laércio Alves de Carvalho, fez uso da tribuna durante a sessão ordinária desta terça-feira (5), para divulgar o Pantanal Tech MS, que será realizado nos dias 28 e 29 de junho, na unidade de Aquidauana.

“O evento tem o intuito de apresentar uma agenda positiva do Pantanal. Ele surgiu diante da inquietação da sociedade e, principalmente, da academia em ver nos noticiários somente pautas negativas, como o desmatamento e a poluição. A tecnologia, inovação, a produção sustentável, a agricultura familiar, o agronegócio, a pesca com novos conceitos, o turismo e o homem pantaneiro devem ser difundidos ao mundo”, falou o reitor.

O deputado Renato Câmara (MDB) destacou a importância do evento, como forma de gerar conhecimento e interação entre os diversos setores e atores de desenvolvimento e sustentabilidade da região pantaneira. Caravina (PSDB) parabenizou a UEMS em promover o saber, as oportunidades e as tecnologias.

O deputado Junior Mochi (MDB) também salientou o protagonismo da UEMS em disseminar conhecimento, preservação e desenvolvimento sustentável do Pantanal. O evento deve movimentar o setor hoteleiro e o ramo de serviços e alimentação, pois a expectativa é atrair participantes e expositores de todo o Brasil.

O Pantanal Tech MS deve ainda inserir no contexto do bioma as oportunidades e desafios da Rota Bioceânica. O evento será lançado no próximo dia 15 de março, às 9h, no Bioparque Pantanal.