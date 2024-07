Evento na Alems voltado para pré-candidatas de MS será dia 11 de julho

Mara Caseiro, presidente da CCJR

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), por meio da Comissão Permanente de Direitos das Mulheres e Combate à Violência Doméstica, convida mulheres que desejam entrar a para política, assim como as que já são pré-candidatas às eleições deste ano, para participarem do evento Mulheres Candidatas: Conheçam seus Direitos. A entrada é gratuita e será no dia 11 de julho, às 13h, no Plenário Júlio Maia.

Segundo a deputada proponente e presidente da Comissão, Mara Caseiro (PSDB), o evento é um esforço conjunto em parceria com o Governo do Estado, Secretaria de Estado e Cidadania, Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para Mulheres e Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, para esclarecer dúvidas e apresentar os direitos a essas mulheres.

“Será uma oportunidade crucial para as mulheres que aspiram a cargos públicos, pois serão repassadas informações valiosas para enfrentar os desafios do processo eleitoral. A iniciativa reflete o compromisso das instituições envolvidas em promover a igualdade de gênero e fortalecer a participação feminina na política”, explicou a deputada Mara Caseiro.

Também participam como titulares da Comissão de Direitos das Mulheres as deputadas Lia Nogueira (PSDB) e Gleice Jane (PT) e ainda os deputados Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Paulo Duarte (PSB).

Durante o evento, os promotores públicos Moisés Casarotto e Mayara Santos de Souza ministrarão a palestra intitulada Direitos das Candidatas Mulheres no Registro, na Propaganda, nas Finanças e Contra a Violência Política.

Além disso, a Ministra de Estado das Mulheres, Cida Gonçalves, também estará presente e falará sobre a "Mulher, Poder, Participação Política e Violência Política de Gênero". Sua palestra abordará a necessidade de maior representatividade feminina nas esferas de decisão política, ressaltando a importância da presença das mulheres nos espaços de poder e como isso contribui para uma sociedade mais justa e igualitária.