Evento para marcar ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é realizado na Alems

Assembleia Legislativa de MS / Luciana Nassar

Para marcar os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, a Alems (Assembçleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), realiza na próxima quarta-feira (22), às 8h30, um evento com apoio da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet.

A delegada e professora de Direito da Universidade Estadual do Piauí, Eugênia Nogueira Villa, estará presente, na Sala Multiuso, em um encontro com integrantes da Rede Estadual de Atendimento à Mulher e representantes da sociedade civil.

O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher, com a divulgação de mecanismos legais para coibir a violência de gênero e avaliar os avanços das ações de enfrentamento à violência.

Os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma campanha internacional iniciada pelo Instituto de Liderança Global das Mulheres, continuada pela ONU Mulheres e em Mato Grosso do Sul é uma realização da Secretaria de Estado de Esporte, Cultura e Cidadania, por meio da Subsecretaria de Politicas Públicas para as Mulheres.

Os eventos na ALEMS são abertos ao público e à imprensa e terá a cobertura pelos canais oficiais de Comunicação da ALEMS pela TV ALEMS, Rádio ALEMS e Site Oficial, onde você também poderá acessar o Banco de Imagens. A ALEMS fica na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 9 do Parque dos Poderes, em Campo Grande – primeiro prédio da entrada da Avenida Mato Grosso.

Com assessoria