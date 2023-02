Ex-deputada federal de MS morre aos 79 anos

Dona Íris faleceu após complicações no pulmão / Arquivo Pessoal/Redes Sociais

Íris era casada com o ex-governador de Goiás Iris Rezende, que morreu em 2021.

Segundo o Midiamax, a ex-deputada estava internada no Hospital Albert Einstein e faleceu após sofrer complicações por conta de uma cirurgia no pulmão, informaram familiares.

Ela deixa um filho e duas filhas.

Íris de Araújo nasceu em Três Lagoas, mas viveu parte da vida em Goiás. Se formou em artes plásticas pela UFG (Universidade Federal de Goiás).

Ela iniciou a vida política em 1994, quando concorreu ao cargo de vice-presidente da República na chapa do PMDB, mas exerceu seu primeiro cargo em 2003, quando foi eleita senadora.

Em 2006 se tornou deputada federal e seguiu no cargo até 2015, exercendo dois mandatos. A Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, lamentou a morte em suas redes. Vale lembrar que Tebet também é de Três Lagoas. As duas também integravam mesmo partido