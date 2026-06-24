Ex-deputada Grazielle Machado morre aos 45 anos em Campo Grande

Ex-deputada estadual Grazielle Salgado Machado morreu na madrugada desta quarta-feira / Wagner Guimarães/Arquivo Alems

A ex-deputada estadual Grazielle Salgado Machado morreu na madrugada desta quarta-feira (24), aos 45 anos, em Campo Grande. Ela estava internada havia dois dias no Hospital da Cassems. Há suspeita de que a morte tenha ocorrido após contaminação por salmonela que evoluiu para uma infecção generalizada.

Filha do deputado estadual Londres Machado (PP), Grazielle teve uma trajetória política construída ao longo de décadas de atuação partidária e parlamentar. Desde jovem, participou da coordenação de campanhas eleitorais e de ações voltadas à mobilização de mulheres e jovens em Mato Grosso do Sul.

Formada em Publicidade e Propaganda, empresária da comunicação e professora universitária, ingressou na vida pública em 2004, quando foi eleita vereadora de Campo Grande. Reeleita por mais duas vezes, ficou marcada pela atuação em projetos voltados à participação popular e à promoção da saúde da mulher.

Em 2014, alcançou um dos marcos mais importantes de sua carreira ao ser eleita deputada estadual com 39.374 votos, tornando-se, à época, a mulher mais votada da história de Mato Grosso do Sul. Durante seu mandato na Assembleia Legislativa, ocupou a segunda vice-presidência da Mesa Diretora e integrou comissões ligadas aos direitos das mulheres, assistência social, desenvolvimento agrário e comunidades indígenas e quilombolas.

Grazielle Machado integra a história da Assembleia Legislativa como uma das 11 mulheres a ocupar uma cadeira no Parlamento sul-mato-grossense. Atualmente, era assessora na Secretaria de Estado da Casa Civil de Mato Grosso do Sul. Ela deixa os filhos Giovanna e Gabriel e também era mãe de Londres Haruo (in memoriam).