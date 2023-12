Ex-deputado de MS, Eduardo Contar morre aos 90 anos em Campo Grande

Divulgação

O ex-deputado estadual e também ex-vereador Eduardo Contar Filho, morreu aos 90 anos, na noite de ontem (28), em Campo Grande.

O ex-parlamentar é bisneto do fundador da Capital, José Antônio Pereira.

contar estava internado com quadro de pneumonia, conforme o Midiamax. “Mais do que um cidadão com história e raízes em Campo Grande, por onde exerceu a vereança, era um homem público íntegro e preocupado com as futuras gerações e a sociedade que tão bem soube representar”, publicou em nota a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

A Casa de Leis lamentou a morte do ex-deputado e publicou nota de pesar. Contar também foi vereador em Campo Grande, entre os anos de 1971 e 1978.