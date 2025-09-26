Ex-deputado estadual e conselheiro do TCE-MS, Cícero de Souza morre aos 80 anos

Cícero de Souza / Divulgação

O ex-deputado estadual e conselheiro do TCE-MS, Cícero Antônio de Souza, 80 anos, morreu nesta quinta-feira (25) em São Paulo, onde estava internado devido a um câncer.

O TCE-MS emitiu uma nota de pesar.

Cícero era graduado em Direito pela Universidade de Uberlândia (MG), o conselheiro Cícero ingressou no TCE-MS em 31 de dezembro de 2001, onde desempenhou sua missão com dedicação e compromisso até a aposentadoria, em 2014.

Durante sua trajetória, presidiu a Corte de Contas em quatro biênios consecutivos (2007-2008; 2009-2010; 2011-2012; 2013-2014), deixando uma marca de liderança e contribuição relevante para a instituição. Além de sua vida pública, também se dedicou à pecuária e ao empreendedorismo.

Na nota, o TCE-MS diz que, em nome de todos os conselheiros, conselheiros-substitutos, procuradores, auditores e servidores, o presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, manifesta solidariedade e apresenta condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto neste momento de dor.