Acessibilidade

26 de Setembro de 2025 • 10:39

Buscar

Últimas notícias
X
Luto

Ex-deputado estadual e conselheiro do TCE-MS, Cícero de Souza morre aos 80 anos

Redação

Publicado em 26/09/2025 às 08:21

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cícero de Souza / Divulgação

O ex-deputado estadual e conselheiro do TCE-MS, Cícero Antônio de Souza, 80 anos, morreu nesta quinta-feira (25) em São Paulo, onde estava internado devido a um câncer.

O TCE-MS emitiu uma nota de pesar.

Cícero era graduado em Direito pela Universidade de Uberlândia (MG), o conselheiro Cícero ingressou no TCE-MS em 31 de dezembro de 2001, onde desempenhou sua missão com dedicação e compromisso até a aposentadoria, em 2014.

Durante sua trajetória, presidiu a Corte de Contas em quatro biênios consecutivos (2007-2008; 2009-2010; 2011-2012; 2013-2014), deixando uma marca de liderança e contribuição relevante para a instituição. Além de sua vida pública, também se dedicou à pecuária e ao empreendedorismo.

Na nota, o TCE-MS diz que, em nome de todos os conselheiros, conselheiros-substitutos, procuradores, auditores e servidores, o presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, manifesta solidariedade e apresenta condolências à família e amigos, desejando que encontrem conforto neste momento de dor.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Alems

Deputados aprovam cinco projetos de lei em sessão nesta terça-feira

Indicação

Câmara pede renovação de frotas de viaturas das forças de segurança em Dourados

Política

Riedel tem agendas em Ponta Porã nesta terça-feira

Ele vistoria obras e assina Fundo de Convergência do Mercosul

Política

Assembleia Legislativa vota seis projetos na sessão desta terça-feira

Publicidade

Atenção

Prazo para manifestação de interesse no CNU 2024 termina nesta terça

ÚLTIMAS

Polícia

Polícia Civil prende quadrilha especializada em furtos de Hilux e SW4 em MS

Criminosos agiam em Campo Grande e planejavam atender demanda do crime organizado

Educação

IFMS abre inscrições para 45 cursos livres e on-line no segundo semestre

Cursos são gratuitos e oferecem certificação para capacitação profissional e horas complementares

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo