Ex-governador de MS é homenageado com troféu por excelência

O agora ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) foi homenageado, neste domingo (1º), com o Troféu Pilares do MS pelo trabalho de excelência, seriedade e comprometimento no tempo que comandou o Governo de Mato Grosso do Sul durante 8 anos.

A honraria foi entregue pelo governador Eduardo Riedel durante a cerimônia de posse dos secretários que trabalharão nesta gestão 2023-206, realizada no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

“Há homens que se sucedem, mas que nunca se substituem. Por tudo, em nome de toda a população de Mato Grosso do Sul, nosso muito obrigado”, diz mensagem gravada no troféu.

A ex-primeira-dama do Estado, Fátima Azambuja, também foi presenteada na cerimônia com um quadro lambe-lambe que representa a força da mulher sul-mato-grossense através de representação da violeira, cantora e compositora Helena Meirelles. Entregue pela primeira-dama Mônica Riedel, a obra foi pintada ao vivo pelos artistas Leo Mareco e Kelton Medeiros durante a cerimônia de posse dos secretários.