Ex-prefeito de Anastácio, Douglas Figueiredo se filia ao PSDB

Filiação nesta manhã / Divulgação

O ex-prefeito de Anastácio, Douglas Figueiredo, filiou-se ao PSDB na manhã desta segunda-feira, 25, no diretório do partido em Campo Grande. O novo integrante do PSDB é pré-candidato a prefeito de Anastácio.

Douglas retorna ao partido após 7 anos, tendo estado recentemente no Partido dos Trabalhadores. O convite para retornar ao partido veio por meio do governador Eduardo Riedel e do ex-governador e presidente estadual, Reinaldo Azambuja e do Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro.

O evento contou com a participação de deputados estaduais, incluindo Paulo Corrêa, Dagoberto Nogueira, Mara Caseiro e Jamilson Name. Além disso, o atual prefeito de Anastácio, Nildo Alves, também esteve presente.

Em 2008, Douglas foi eleito vice-prefeito na chapa de Cláudio Valério e, com o falecimento do prefeito, assumiu o cargo. Em 2012, foi eleito prefeito, recebendo 66,40% dos votos válidos, totalizando 9.003 votos.

Na eleição de 2020, Douglas concorreu novamente à prefeitura, mas não foi eleito, obtendo 37,29% dos votos.

Confira as fotos: