Ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal morre aos 60 anos

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, morreu na madrugada desta segunda-feira / Arquivo/Prefeitura de Campo Grande

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, morreu na madrugada desta segunda-feira (13), aos 60 anos, após complicações cardíacas. O falecimento ocorreu um dia antes de seu aniversário e foi confirmado pela Polícia Militar, responsável pela escolta, e pela defesa.

Bernal estava preso preventivamente desde o dia 24 de março deste ano. Na última semana, ele foi internado duas vezes na Santa Casa de Campo Grande, após apresentar problemas cardíacos. Depois de receber alta na sexta-feira (10) e retornar ao Presídio Militar Estadual Fidelcino Rodrigues, voltou a passar mal no sábado (11), sendo novamente levado ao hospital em estado grave, com pressão arterial muito baixa.

O ex-prefeito havia passado recentemente por dois procedimentos de cateterismo e por uma cirurgia cardíaca. A defesa apresentou pedido de prisão domiciliar humanitária no lugar da preventiva, mas a Justiça negou, reconhecendo a gravidade do quadro, mas entendendo que os laudos médicos, por si só, não autorizavam a troca.

Alcides Bernal no dia do crime e prisão, em 24 de março - Reprodução/Record TV

Trajetória

Natural de Corumbá, Alcides Bernal iniciou a carreira como radialista e apresentador de televisão antes de ingressar na política. Com uma trajetória meteórica, foi vereador, deputado estadual e eleito prefeito de Campo Grande em 2012.

Sua gestão à frente da prefeitura foi marcada por disputas políticas e judiciais. Em 2014, teve o mandato cassado pela Câmara Municipal, mas, posteriormente, o Gaeco/MPMS (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul) efetuou a Operação Coffee Break, que afastaria o ex-vice e então prefeito Gilmar Olarte. Bernal retornou ao cargo por decisão da Justiça em 2015, permanecendo na função até o fim da gestão.

Tentou a reeleição, sem obter êxito. Já em 2018, a Justiça o impediu de disputar o pleito eleitoral para deputado federal. Aos poucos, foi se afastando da vida política.

Desde março deste ano, Bernal estava preso preventivamente acusado de matar o auditor fiscal aposentado Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, durante um desentendimento envolvendo um imóvel no Jardim dos Estados, em Campo Grande. Além da acusação de homicídio qualificado, ele também respondia por porte ilegal de arma de fogo e invasão de domicílio. A defesa alegava legítima defesa, tese que foi rejeitada na decisão que determinou o julgamento pelo Tribunal do Júri.