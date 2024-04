Ex-vereador Juliano de Palmeiras anuncia pré-candidatura em Dois Irmãos Do Buriti

Candidatura na região / Divulgação

Após o encerramento do prazo para filiações partidárias, o ex-vereador Juliano de Palmeiras anunciou sua pré-candidatura a vereador pelo município de Dois Irmãos Do Buriti. Mantendo-se fiel ao partido do PSDB, o qual acompanha desde o início de sua carreira política, o ex-vereador destaca sua trajetória marcada por realizações significativas para o desenvolvimento local.

Durante seu último mandato, Juliano de Palmeiras conduziu diversas ações importantes para a comunidade, destacando-se a criação da "Festa do Peixe", melhorias na distribuição de água em parceria com a empresa Sanesul, a destinação de 250 mil reais para a construção do Centro Profissionalizante e a aquisição de um micro-ônibus escolar por meio de emendas parlamentares da ex-deputada federal Rose Modesto.

Além disso, iniciativas voltadas ao turismo e ao bem-estar da população, como a realização de eventos como a Pedalada Ecológica, projeto infantil com escolinha de futebol e aulas de música com a presença de um maestro no distrito de Palmeiras, bem como o bingo com diversas premiações em comemoração ao Dia das Mães e encontros mensais com a terceira idade, evidenciam o compromisso de Juliano com o desenvolvimento social e cultural da região.

Juliano de Palmeiras também se destacou por suas indicações ao executivo municipal, visando melhorias em infraestrutura e serviços essenciais, como a reforma da Unidade Básica de Saúde Manoel Alves e da Escola Municipal Nero Menezes de Ávila, entre outras proposições que visam o progresso contínuo do município.