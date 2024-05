Ex-vereador recebe Moção de Aplauso por atuação na Produção

Ryan Santos / Jornal O Pantaneiro

Na Sessão Legislativa realizada na noite de ontem, terça-feira (21) no Plenário Estevão Alves Corrêa, o vereador Sargento Cruz nos expressos termos do dispositivo no inciso VI, do § 1º, do art. 168, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aquidauana apresentou Moção de Aplauso ao ex-vereador Cipriano Mendes Costa, atual Secretário de Produção da Prefeitura Municipal de Aquidauana pelos relevantes serviços prestados à frente da referida secretaria.

Segundo informações do vereador Sargento Cruz, o ex-vereador Cipriano Mendes assumiu a Secretaria de Produção no dia 04 de dezembro do ano passado com a responsabilidade de manter o padrão de excelência do trabalho realizado pela sua antecessora Paula Polini, que conduziu a secretaria atendendo as todos os munícipes que daquele órgão necessitaram, para o desenvolvimento de suas atividades laborais.

Sargento Cruz justifica que atualmente Cipriano Mendes vem desenvolvendo um grande trabalho à frente da Secretaria de Produção, sempre atencioso, proativo e educado, atendendo todas as demandas da comunidade rural, pequenos produtores (povos originários, assentados e quilombolas).

Através da secretaria, Cipriano mantem um canal aberto com a Câmara Municipal para ouvir reinvindicações e atender dentro das possibilidades as demandas recebidas. "Sua dedicação e atenção aos detalhes fazem a diferença no resultado final, para quem produz na zona rural, incluindo aldeias e distritos. A agricultura familiar está fortalecida em Aquidauana pelo excelente trabalho do Cipriano e da equipe da Produção", frisa o parlamentar Sargento Cruz.

Ao Secretário Cipriano Mendes e toda a sua equipe o reconhecimento por toda dedicação, presteza, empenho e zelo, com os quais atendem toda comunidade rural do nosso município, que necessitam dos serviços da Secretaria.

Por ser de inteira justiça, esta Câmara Municipal, através deste ato legislativo, reconhece e aprova com louvor a homenagem prestada ao Secretário de Produção do município de Aquidauana, Cipriano Mendes da Costa, que com dedicação, responsabilidade e empenho, vem desempenhando um grande trabalho à frente da secretaria. "Desejamos sucesso, saúde e vida longa juntamente com seus familiares", finaliza.

A Moção de Aplauso foi submetida a votação, aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na Sessão Legislativa, sendo entregue em seguida ex-vereador Cipriano Mendes, Secretário de Produção do município de Aquidauana acompanhado por familiares e representante da secretaria.



Com informações da Assessoria de Impressa.