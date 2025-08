Executivo protocola três novos projetos de lei na Assembleia de MS

Wagner Guimarães

Três propostas do Poder Executivo foram protocoladas nesta segunda-feira (4) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Os projetos seguem agora para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

O Projeto de Lei 193/2025 institui o Programa Recupera-MS, voltado à regularização de débitos de empresas em recuperação judicial ou em processo de liquidação. A proposta prevê condições específicas para facilitar a quitação de dívidas relativas ao ICMS e à contribuição destinada ao Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS), inclusive por empresas que já tiveram falência decretada.

Já o Projeto de Lei 192/2025 altera a Lei 6.338/2024 e tem como objetivo estender a isenção de taxas da JUCEMS (Junta Comercial do Estado) para fornecimento de certidões também aos municípios. A medida busca garantir isonomia no tratamento entre os entes federativos, conforme prevê a Constituição Federal.

Por fim, o Projeto de Lei 194/2025 trata da padronização de normas e procedimentos em processos administrativos no âmbito da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Estadual. A proposta, elaborada pela Procuradoria-Geral do Estado, foi inspirada em legislações federais, como a Lei 9.784/1999, e também leva em conta normas estaduais já existentes, como a Lei 2.315/2001, que regula o Processo Administrativo Tributário.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!