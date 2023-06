Expansão de ferrovias no estado vizinho deve beneficiar MS em logística de produção 

Secretário Marcelo de Oliveira participa de evento sobre ferrovias em São Paulo / Foto por: Reprodução

Aconteceu na quinta-feira, 15, o Fórum de Debates - Ferrovias em Foco, em São Paulo. A discussão amplia o visagismo de investimentos e beneficio econômico em Mato Grosso do Sul para melhores logística em exportação.

O secretário de Infraestrutura e Logística do estado vizinho, Mato Grosso, Marcelo de Oliveira, defendeu a construção de novas ferrovias para desenvolver a logística do Estado. “Hoje temos orgulho de termos o maior rebanho do Brasil, de sermos os maiores produtores de grãos e de etanol de milho, mas toda essa produção precisa ser transportada do nosso Estado”.

Conforme a pasta, a perspectiva de produção pode ultrapassar 130 milhões de toneladas por ano na produção, em 2032 e superar 40 milhões em cabela de gado. O aumento significativo coloca em foca políticas de infraestrutura de suporte para demanda.

A primeira ferrovia estadual do Brasil teve sua construção autorizada pelo Governo de Mato Grosso e será operada pela empresa Rumo Logística. As obras estão em andamento, sendo que o primeiro viaduto do trajeto já está pronto, passando por cima da BR-163, e o investimento total previsto é de R$ 15 bilhões.

A secretaria pontua a Ferrogrão teve a elaboração de estudos e processos administrativos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal no início desse mês. Segundo o governador Mauro Mendes, essa decisão é uma vitória para Mato Grosso e para o ambiente. “A Ferrogrão poderá ser um marco na logística e desenvolvimento do nosso estado”, comentou.

Representando MS, assessor de Logística da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Mato Grosso do Sul, Lucio Lagemann, reforçou a defesa de expansão de ferrovias no Centro-Oeste, lembrando que o Estado segue políticas semelhantes ao do vizinho na autorização de ferrovias.

“Nós carecemos de uma atenção maior na questão das ferrovias. A gente acredita que as grandes indústrias precisam de pequenos ramais para escoar sua produção”.

Também participaram do encontro o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, o coordenador de Planejamento da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura de São Paulo, André Brito, o superintendente de transporte ferroviário da Agência Nacional de Transportes Terrestre, Ismael Trinks, o diretor-presidente da Ferroeste, André Luis Gonçalves e o diretor executivo da Associação Nacional das Ferrovias Autorizadas, José Luis Vidal.

*Com assessoria de imprensa