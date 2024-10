Faltam 4 dias para as eleições municipais; conheça os candidatos de Aquidauana

Candidatos à prefeitura de Aquidauana / Divulgação

Faltam 4 dias para as eleições municipais de 2024 e Aquidauana tem três candidatos a prefeito e 110 a vereador.

Nenhum dos candidatos a prefeito tenta a reeleição, visto que o atual prefeito, Odilon Ribeiro (PSDB) já teve dois mandatos seguidos.

Mauro do Atlântico (PSDB), Gilvan Fernandes (PSOL) e Sandro Azambuja (Avante) são os postulantes ao cargo de prefeito.

Com relação aos vereadores, dos 110 candidatos, dois estão inaptos, conforme o Divulgacand. São eles: Dilza do Sebastiãozinho (PP) e Sub Tentente Alberto Dentinho, do Republicanos.

Aquidauana tem 13 vereadores que representam o município. Todos eles, exceto Sebatiãozinho do Taboco (PSDB) concorrem à reeleição.

Confira a lista:



NOME PARTIDO NÚMERO SITUAÇÃO

ADALTO DAMASCENO MDB 15000 Concorrendo

ADRIANA DUARTE REPUBLICANOS 10000 Concorrendo

ADRIANE QUIRINO PSD 55155 Concorrendo

AGENOR DO INDAIA REPUBLICANOS 10333 Concorrendo

AGUINALDO DA SILVA PP 11333 Concorrendo

AGUINALDO VIEIRA REPUBLICANOS 10010 Concorrendo

ALEMÃO CASANOVA PL 22000 Concorrendo

ALESSANDRA TERENA PSDB/CIDADANIA 45888 Concorrendo

ALUIZIO BUENO PL 22193 Concorrendo

ANA SARAVY PT/PC do B/PV 43123 Concorrendo

ANALICE SANABRIA PSD 55987 Concorrendo

ANDERSON MEIRELES PSD 55789 Concorrendo

ARIANE ANUNCIAÇÃO PSOL/REDE 18001 Concorrendo

ARTUR FLORES PL 22321 Concorrendo

BENITES O PAPAI AVANTE 70345 Concorrendo

BETO REPUBLICANOS 10173 Concorrendo

CACIQUE CELIO PSDB/CIDADANIA 45444 Concorrendo

CACIQUE TICO LIPÚ PT/PC do B/PV 13456 Concorrendo

CARLOS QUINTANA MDB 15789 Concorrendo

CARLOS ZANIN AVANTE 70700 Concorrendo

CASSIO COMTEL PL 22033 Concorrendo

CELINA TERENA PSDB/CIDADANIA 45234 Concorrendo

CHASTEL MDB 15015 Concorrendo

CHICO TAVARES PT/PC do B/PV 13123 Concorrendo

CLAUDIELE NEGA PSD 55222 Concorrendo

CLÁUDIO TEIXEIRA PSD 55555 Concorrendo

CLÉBER TA LIGADO PT/PC do B/PV 13013 Concorrendo

CLEOMIR C. ZÓIO PP 11450 Concorrendo

CLEZIO FIALHO PSD 55777 Concorrendo

DANI LUIZ PT/PC do B/PV 13024 Concorrendo

DILZA DO SEBASTIÃOZINHO PP 11698 Inapta

DOUGLAS PAIXÃO REPUBLICANOS 10100 Concorrendo

DRA RENATA MULLER AVANTE 70777 Concorrendo

DRA VANESSA PP 11777 Concorrendo

EBER DE CIPOLANDIA MDB 15800 Concorrendo

EDENILSON DITTMAR JR PRÓ CRIAD PL 22357 Concorrendo

EDER DIAS DO AÇAI AVANTE 70444 Concorrendo

EDILSON TIRIRICA PT/PC do B/PV 13333 Concorrendo

EDVALDO XOPIRÓ PSD 55111 Concorrendo

ELIANE LUZ PP 11007 Concorrendo

ENGENHEIRO IVANILSON PL 22700 Concorrendo

EVERTON ROMERO PSDB/CIDADANIA 45789 Concorrendo

EZEQUIEL BAIXINHO REPUBLICANOS 10400 Concorrendo

FABRICIA SANCHEZ REPUBLICANOS 10456 Concorrendo

FERNANDES VITAL PL 22224 Concorrendo

FERREIRA PSDB/CIDADANIA 45555 Concorrendo

FLÁVIO COLHER DE PAU AVANTE 70123 Concorrendo

FRED FRANK PT/PC do B/PV 13444 Concorrendo

GILMAR DA SILVA DA AMBULÂNCIA REPUBLICANOS 10192 Concorrendo

HUMBERTO TORRES PSDB/CIDADANIA 45000 Concorrendo

JOILSON DA BICICLETARIA PSOL/REDE 18002 Concorrendo

JOSI ROSA PSDB/CIDADANIA 45123 Concorrendo

JOSUÉ DO MERCADO PP 11144 Concorrendo

JURACI JESUS PP 11888 Concorrendo

KATIA MARIA AVANTE 70111 Concorrendo

LAURI PEREIRA MDB 15555 Concorrendo

LEIDE ANA PSD 55500 Concorrendo

LINJA REPUBLICANOS 10330 Concorrendo

LUCIA CAMPOS AVANTE 70072 Concorrendo

MARCÃO BURITI AVANTE 70888 Concorrendo

MARQUINHOS TAXISTA PT/PC do B/PV 13999 Concorrendo

MARTINEZ AVANTE 70007 Concorrendo

MENÊ CORRÊA PL 22233 Concorrendo

MONTANA PSD 55123 Concorrendo

NEIDE MORENA MDB 15754 Concorrendo

PASTOR CLEBERSON ANGELO PL 22777 Concorrendo

PASTOR WAGNER REPUBLICANOS 10123 Concorrendo

PASTORA DENILZA PL 22131 Concorrendo

PASTORA ZELI PL 22273 Concorrendo

PEPEU FIALHO PSD 55000 Concorrendo

PROF MARTA AVANTE 70222 Concorrendo

PROFESSOR CLERITON PSDB/CIDADANIA 45222 Concorrendo

PROFESSOR GABRIEL BIÉ MDB 15777 Concorrendo

PROFESSORA ADALGISA PL 22123 Concorrendo

PROFESSORA ADRIANA DO PT PT/PC do B/PV 13233 Concorrendo

PROFESSORA ELAINE PP 11015 Concorrendo

PROFESSORA GRAÇA REPUBLICANOS 10800 Concorrendo

PROFESSORA WIL PP 11000 Concorrendo

RAIMUNDO PINHEIRO MDB 15678 Concorrendo

RAUL AJALA AVANTE 70333 Concorrendo

REGIANE CASSIA REPUBLICANOS 10222 Concorrendo

REINALDO KASTANHA PSDB/CIDADANIA 45333 Concorrendo

RENATO AMORIM PL 22222 Concorrendo

RENATO BOSSAY PSD 55888 Concorrendo

RENATO LOPES PP 11123 Concorrendo

ROSE SEGURANÇA PSDB/CIDADANIA 45456 Concorrendo

SAMUEL MOREIRA REPUBLICANOS 10200 Concorrendo

SARGENTO CRUZ PP 11633 Concorrendo

SEBASTIÃO DO TABOCO PSDB/CIDADANIA 45698 Concorrendo

SELMA ENFERMEIRA MDB 15333 Concorrendo

SEU NILSON PSDB/CIDADANIA 45777 Concorrendo

SGT CEZAR AVANTE 70190 Concorrendo

SHEILA MELO PSOL/REDE 18000 Concorrendo

SIMONE MOTOTÁXI PSDB/CIDADANIA 45111 Concorrendo

SIMONE TERENA PT/PC do B/PV 13913 Concorrendo

SONIA AGUILAR MDB 15123 Concorrendo

SUB TENENTE ALBERTO DENTINHO REPUBLICANOS 10190 Inapto

TANILDA CALVIS PT/PC do B/PV 13277 Concorrendo

TED MOREIRA PP 11222 Concorrendo

THACIA SOUZA PSD 55055 Concorrendo

TIAGO RODA PT/PC do B/PV 13111 Concorrendo

TIÃO MELO PT/PC do B/PV 43000 Concorrendo

TIÃO SEREIA PT/PC do B/PV 13234 Concorrendo

VALTER NEVES CABURÉ PP 11111 Concorrendo

VIAJANDO NA MAIONESE AVANTE 70999 Concorrendo

VITOR TABOCA PP 11555 Concorrendo

WANDERLÉIA DO AGRO PL 22022 Concorrendo

WEZER LUCARELLI PSDB/CIDADANIA 45678 Concorrendo

ZÉLIA LARA AVANTE 70000 Concorrendo