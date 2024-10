Faltam dois dias para as eleições; confira seu local de votação em Aquidauana

Urna eletrônica / Divulgação

A dois dias das eleições municipais que acontece em 6 de outubro, próximo domingo, saiba os locais de votação em Aquidauana. Dois locais tiveram modificação no endereço.

Ao todo, Aquidauana tem 26 locais de votação, 149 seções e 36.980 eleitores, sendo a 10ª Zona Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

Segundo o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), algumas mudanças são temporárias para as eleições de 2024.

Confira locais que mudaram:

A consulta ao local de votação pode ser feita por meio do nome do eleitor ou do número do título eleitoral. Por meio da opção Consulta por nome é possível verificar o número do título. Clique aqui.

Você também pode consultar o local de votação pelo Autoatendimento Eleitoral – Título Net (em Onde votar) e pelo aplicativo e-Título.