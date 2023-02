Filho de André Puccinelli é nomeado diretor da Consultoria Jurídica do TCE/MS

André Puccinelli Júnior / Henrique Kawaninami/Campo Grande News

O advogado André Puccinelli Júnior, filho do ex-governador André Puccinelli (MDB), foi nomeado diretor da Consultoria Jurídica do TCE/MS (Tribunal de Contas do Estado).

De acordo com o Campo Grande News, pai e filho são investigados na operação Lama Asfáltica, realizada pela PF (Polícia Federal) para combater a corrupção.