O senador Flávio Bolsonaro participou, em Brasília, de um encontro político com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e com o ex-governador e presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja. A reunião aconteceu na quarta-feira (4) e reuniu lideranças do partido em torno de conversas sobre o cenário político nacional e as articulações para as eleições de 2026.



Durante o encontro, o senador destacou a importância da unidade política em Mato Grosso do Sul e elogiou as lideranças do Estado.



“Estou muito feliz neste momento, porque a cada dia que passa vamos conversando sobre a nossa estratégia nacional e tenho certeza de que no Mato Grosso do Sul essa unidade está mantida”, afirmou.



Flávio Bolsonaro também ressaltou o trabalho desenvolvido pelo governador Eduardo Riedel e a atuação de Reinaldo Azambuja dentro da estrutura partidária.



“Eu confio muito nos quadros. O governador faz um trabalho excepcional em Mato Grosso do Sul. O Reinaldo Azambuja é um craque que veio para reforçar o nosso time”, declarou.

