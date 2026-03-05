Acessibilidade

05 de Março de 2026

Política

FlÃ¡vio Bolsonaro se reÃºne com Riedel e Reinaldo Azambuja e reforÃ§a unidade polÃ­tica em MS

Encontro reuniu lideranÃ§as do PL e discutiu alinhamento estratÃ©gico para o cenÃ¡rio polÃ­tico de 2026

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 05/03/2026 Ã s 18:47

Atualizado em 05/03/2026 Ã s 18:53

O senador Flávio Bolsonaro participou, em Brasília, de um encontro político com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e com o ex-governador e presidente estadual do PL, Reinaldo Azambuja. A reunião aconteceu na quarta-feira (4) e reuniu lideranças do partido em torno de conversas sobre o cenário político nacional e as articulações para as eleições de 2026.

Durante o encontro, o senador destacou a importância da unidade política em Mato Grosso do Sul e elogiou as lideranças do Estado.

“Estou muito feliz neste momento, porque a cada dia que passa vamos conversando sobre a nossa estratégia nacional e tenho certeza de que no Mato Grosso do Sul essa unidade está mantida”, afirmou.

Flávio Bolsonaro também ressaltou o trabalho desenvolvido pelo governador Eduardo Riedel e a atuação de Reinaldo Azambuja dentro da estrutura partidária.

“Eu confio muito nos quadros. O governador faz um trabalho excepcional em Mato Grosso do Sul. O Reinaldo Azambuja é um craque que veio para reforçar o nosso time”, declarou.

EducaÃ§Ã£o

Equipe pedagÃ³gica analisa indicadores educacionais de AnastÃ¡cio

Encontro avaliou dados de desempenho, aprovaÃ§Ã£o e frequÃªncia escolar para fortalecer estratÃ©gias pedagÃ³gicas

SaÃºde

AnastÃ¡cio inicia entrega de uniformes escolares para alunos da rede municipal

Kits com duas camisetas e um short sÃ£o distribuÃ­dos a estudantes do maternal ao 5º ano; investimento Ã© com recursos prÃ³prios

