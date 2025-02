Flávio Kayatt assume presidência do TCE-MS com promessa de gestão eficiente

O conselheiro Flávio Kayatt tomou posse como presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) em solenidade realizada nesta sexta-feira (31), no Yotedi, marcando o início do biênio 2025/2026. A cerimônia, que contou com a presença do governador Eduardo Riedel, prefeitos, deputados, desembargadores e representantes de Tribunais de Contas de todo o país, destacou o compromisso de uma gestão mais próxima dos jurisdicionados e alinhada à eficiência no controle das contas públicas. Na mesma ocasião, empossaram-se o vice-presidente Jerson Domingos e o corregedor-geral Marcio Monteiro.

Em seu discurso, o governador Eduardo Riedel elogiou a trajetória de Kayatt e enfatizou a importância do TCE-MS para a democracia: “Flávio tem experiência na vida pública e está preparado para contribuir com uma instituição vital para a gestão estadual e municipal”. Já o corregedor Marcio Monteiro destacou os avanços da gestão anterior, liderada por Jerson Domingos, que modernizou processos internos e fortaleceu relações institucionais. Domingos, por sua vez, reforçou a continuidade do trabalho: “Entregamos um Tribunal mais ágil e equipado, e tenho certeza de que Kayatt dará seguimento a essa missão”.



Kayatt, emocionado, agradeceu a familiares, amigos e autoridades, incluindo menções especiais à mãe, Labibe, e ao falecido pai e irmão. “Todos forjaram meu caráter e me prepararam para este desafio”, declarou. O novo presidente também ressaltou a importância da colaboração entre os conselheiros e a equipe técnica do Tribunal, além de reforçar o legado de Domingos:

O ex-governador Reinaldo Azambuja, que compartilhou experiências administrativas com Kayatt em Ponta Porã, destacou suas qualidades: “Sua probidade e busca por consenso serão fundamentais para orientar os jurisdicionados”. Edilberto Pontes, presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), acrescentou: “Sua gestão trará inovação e reforçará a relevância do TCE-MS nacionalmente”. Prefeitos como Eduardo Campos (Ponta Porã) também expressaram confiança: “Sua abertura ao diálogo trará tranquilidade aos municípios”.

Natural de São Paulo e formado em Administração, Kayatt construiu carreira em Mato Grosso do Sul como vereador, vice-prefeito e prefeito de Ponta Porã (dois mandatos), além de três legislaturas como deputado estadual. No TCE-MS desde 2017, atuou como ouvidor, promovendo melhorias no atendimento ao cidadão, e agora assume a presidência com o desafio de modernizar a fiscalização.

Com foco em eficiência e aproximação, Kayatt planeja implementar tecnologias que agilizem a análise de processos e ampliem o acesso dos jurisdicionados aos serviços do Tribunal. “Queremos um controle público ágil, sem abrir mão do rigor técnico”, afirmou. Sua gestão inicia com a expectativa de fortalecer o papel do TCE-MS como aliado na gestão responsável, ecoando o legado de transparência que marcou sua trajetória.