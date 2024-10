Forças armadas vão dar apoio em locais de votação de MS

Para assegurar a tranquilidade das eleições e reforço à segurança dos eleitores, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul contará com o apoio das Forças Armadas no pleito municipal de 2024, marcado para o próximo dia 6 de outubro. O apoio auxiliará na prevenção de possíveis atos de violência, intimidação ou interferência indevida no processo eleitoral.

Os municípios que contarão com o apoio das Formas Armadas na Garantia da Votação e Apuração – GVA (Segurança) são Amambai e Paranhos (1ª ZE), Bela Vista e Caracol (17ª ZE), Ponta Porã, Antônio João, Coronel Sapucaia, Aral Moreira (19ª e 52ª ZEs), Caarapó e Juti (28ª ZE).

Para o Apoio Logístico (transporte de urnas e pessoas), apenas Corumbá (7ª e 50ª ZEs) e Porto Murtinho (20ª ZE) contarão com o apoio.

A participação das Forças brasileiras no processo eleitoral está prevista na Constituição Federal e no Código Eleitoral. Essa colaboração é vista como um meio de assegurar que o direito ao voto seja exercido de maneira livre, segura e democrática por todos os cidadãos.