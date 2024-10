Forças de Segurança prestarão apoio na eleição do próximo domingo

Divulgação

O 2º turno das eleições municipais de 2024, marcado para o próximo dia 27 de outubro (domingo), contará novamente com o apoio das Forças de Segurança. O auxílio ao pleito, que acontece apenas em Campo Grande, ajudará na prevenção de possíveis atos de violência, intimidação ou interferência indevida no processo eleitoral.

Assim como aconteceu no 1º turno, os eleitores, mesários e corpo funcional da Justiça Eleitoral contarão com suporte de apoio de pelo menos dois agentes da Polícia Militar, Polícia Federal ou Guarda Municipal em cada local de votação. A legislação eleitoral prevê a possibilidade do apoio à votação, tanto em relação à logística quanto ao reforço da segurança.