"Fortalecer o partido e mirar 2026", diz novo presidente do PT em Aquidauana

Tavares recebeu 172 votos / Divulgação

O ex-vereador e professor Francisco Tavares Camara foi eleito presidente do diretório municipal do PT (Partido dos Trabalhadores) em Aquidauana. A eleição ocorreu neste domingo, 6 de julho, no Sinted, acompanhando o processo nacional de escolha de novas lideranças da legenda.

Tavares recebeu 172 votos, vencendo com ampla vantagem sua opositora, Zuleica Gazote, que obteve 39 votos. Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, o novo presidente destacou que sua gestão terá como foco a reorganização interna do partido e o fortalecimento da comunicação digital.

“A proposta inicial, de maneira resumida, é buscar o fortalecimento do partido entre seus filiados e simpatizantes, visando a eleição de 2026. Para que possamos reeleger o presidente Lula e também eleger senador e o maior número de deputados federais e estaduais do PT”, afirmou.

Tavares também ressaltou que o uso estratégico das redes sociais será essencial para ampliar a presença do partido na cidade e engajar a militância.

PT em MS

Em Mato Grosso do Sul, o Deputado Federal Vander Loubet foi eleito presidente Estadual, o Deputado Estadual Pedro Kemp, vai comandar o partido em Campo Grande.

O resultado da eleição nacional ainda não foi anunciado pelo PT, pois a eleição em Minas Gerais foi adiada. A Deputada Federal, Dandara Tonantzin, entrou na justiça e conseguiu o direito de ter seu nome incluído na cédula de votação.

