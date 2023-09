Frente da Rota Biocêanica será instalada em evento com a presença de ex-presidentes

Divulgação / Governo do MS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realizará no Plenário Deputado Júlio Maia, às 14h30 de quinta-feira (21), a cerimônia de instalação da Frente Parlamentar para o Acompanhamento da Implantação da Rota Biocêanica. O evento deverá contar com a participação do ex-presidente do Brasil, Michel Temer (MDB), e do ex-presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, e terá transmissão ao vivo pela TV ALEMS, Rádio ALEMS e canais oficiais da Casa de Leis no YouTube e no Facebook.

Instituída pelo Ato 04/2023 da Mesa Diretora e coordenada pelo deputado Zeca do PT, a Frente Parlamentar irá acompanhar os investimentos e ações para implantação da Rota Bioceânica, e ainda propor e discutir as políticas públicas relacionadas ao projeto. A ponte binacional ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai.

Fonte: Reprodução / InfoEscola

Também fazem parte do grupo de trabalho os deputados estaduais: Antonio Vaz (Republicanos), Coronel David (PL), Gerson Claro (PP), Jamilson Name (PSDB), João Henrique (PL), João César Mattogrosso (PSDB), Junior Mochi (MDB), Lia Nogueira (PSDB), Lidio Lopes (Patriota), Londres Machado (PP) , Lucas de Lima (PDT), Mara Caseiro (PSDB), Marcio Fernandes (MDB), Paulo Corrêa (PSDB), Pedro Kemp (PT), Pedrossian Neto (PSD), Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Rafael Tavares (PRTB), Renato Câmara (MDB) e Roberto Hashioka (União).

Pouco antes de iniciar o evento, será realizada uma coletiva de imprensa, às 14h, na Sala da Presidência. “Em razão da importância da Rota Bioceânica para nosso Estado, este Parlamento deve cumprir sua responsabilidade constitucional de acompanhar e fiscalizar a utilização correta dos recursos públicos que serão investidos para a realização das obras de implantação”, afirmou Zeca do PT.

ALEMS sediou o maior evento já realizado no Brasil sobre Rota Bioceânica

No ano passado, a ALEMS sediou o 1º Fórum “A Integração dos Municípios do Corredor Bioceânico”. No evento, foram realizados painéis com especialistas, empresários e autoridades dos quatro países para a discussão de transporte rodoviário, ferroviário, exportações e importações, oportunidades de investimentos, portos, mineração, turismo, entre outras pautas de relevância aos quatros países que compõem a Rota.

A cobertura do Fórum, as definições e documentos do evento estão reunidos em página multimídia, desenvolvida pela Gerência de Site e Mídias Sociais, vinculada à Secretaria de Comunicação Institucional da ALEMS. Para acessar a página, clique aqui.

Credenciamento

Haverá coletiva de imprensa pouco antes do evento, às 13h30, na ALEMS. Veículos e assessorias devem se credenciar pelo e-mail comunicacao@al.ms.gov.br até às 11h de quarta-feira (20) e retirar os documentos na quinta-feira (21), a partir das 8h, na Gerência de Site e Mídias Sociais, vinculada à Secretaria de Comunicação Institucional.