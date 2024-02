Frente Parlamentar faz reunião técnica em preparação ao Seminário das águas

Na próxima segunda-feira (19), a partir das 9h na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), os membros da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos participarão de uma reunião técnica em preparação ao V Seminário das Águas. O encontro ocorrerá na Sala de Reunião Deputado Roberto Orro.

Coordenada pelo deputado Renato Câmara (MDB), a Frente Parlamentar realiza todos os anos o Seminário Estadual das Águas, com o apoio de vários órgãos públicos e entidades civis. “Os seminários têm sido importantes nos debates e ações, que visam a conservação desse recurso necessário à vida. Vamos receber e apresentar sugestões de temas, além de discutir iniciativas e projetos para a edição deste ano”, destacou o parlamentar.

Câmara é o autor da Lei Estadual 4.878 de 2016, que criou a Semana Estadual da Água. Os objetivos do evento são estimular a disseminação de informações sobre as fontes de recursos hídricos disponíveis, conscientizar a sociedade sobre a importância do uso racional e a limitação de disponibilidade desse recurso natural.