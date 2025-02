Fusão entre Podemos e PSDB pode fortalecer candidatura de Riedel em 2026

Juliano Almeida, Campo Grande News

Em uma reunião de mais de 2h30 na governadoria de Mato Grosso do Sul, realizada na tarde de quinta-feira (20), entre a senadora Soraya Tronicke, a presidente do Podemos, Renata Abreu e o governador Eduardo Riedel, surgiu a possibilidade de fusão entre PSDB e Podemos, uma forma de fortalecer as bases para as eleições do próximo ano.

A senadora Soraya (Podemos) mencionou que a fusão pode ser essencial para viabilizar projetos presidenciais futuros, incluindo o nome de Eduardo Leite (PSDB), seguido pelo governador Riedel (PSDB).

Em declaração, a presidente do Podemos, Renata Abreu, destacou que as conversas entre os partidos estão avançando naturalmente e ressaltou o peso político que a união das siglas poderia representar. "Podemos e o PSDB formariam uma força política muito grande no país. Estamos falando de um número de vereadores maior que o PL, de um fundo partidário maior que o PSDB, MDB e Republicanos. Isso dá uma estrutura política muito fortalecida para 2026", afirmou ao Campo Grande News.

A discussão sobre a fusão foi um dos temas centrais de uma reunião de 2h30 realizada na governadoria do Mato Grosso do Sul. Segundo Soraya Tronicke, o Podemos já está unificado a favor da junção, cabendo ao PSDB definir sua posição. "Temos várias lideranças do PSDB que entendem que esse é o melhor caminho. Claro que depende da cúpula do partido, mas há um espírito de renovação", comentou a senadora.

Tronicke também enfatizou o protagonismo de Eduardo Riedel no cenário político nacional e sua projeção futura. "Brinquei que são dois Eduardos: Eduardo Leite e Eduardo Riedel, dois bons gestores com postura de presidenciáveis. Primeiro a gente elege Eduardo Leite, depois elegemos Eduardo Riedel", disse.

O PSDB deve tomar uma decisão definitiva sobre a fusão até março. Enquanto isso, as negociações seguem em curso, com a expectativa de que a convergência de ideias entre os dois partidos possa resultar em um novo bloco político robusto para as eleições presidenciais de 2026.

Riedel não quis atender a imprensa ao final da reunião.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!