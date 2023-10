Geraldo é eleito vice-presidente do PSDB em Mato Grosso do Sul

Divulgação

O deputado federal Geraldo Resende foi eleito, no último sábado, vice-presidente estadual do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Durante a convenção realizada na sede do partido em Campo Grande, o parlamentar destacou a importância da legenda em Mato Grosso do Sul.

Como vice-presidente, Geraldo disse que vai trabalhar na consolidação e crescimento do PSDB em Mato Grosso do Sul. “Temos três deputados federais, uma bancada expressiva na Assembleia Legislativa, quase 250 vereadores e vereadoras, mais de 50 prefeitos e prefeitas, o governador Eduardo Riedel e uma administração muito bem avaliada, o que nos faz otimistas que vamos crescer ainda mais, desde que tenhamos um norte para que não percamos nosso caminho”, comentou.

O deputado ainda reforçou independência entre o que chamou de extrema direita e extrema esquerda. “Precisamos romper essa teia e ter o nosso rumo para construir um processo nacional que nos leve novamente a ser o grandioso PSDB”, destacou.

Ao todo, a chapa única para comando do diretório teve 151 votos favoráveis e nenhum contra. Foram eleitos ainda lideranças da diversidade, juventude, mulher e racial.

Em Mato Grosso do Sul, o PSDB teve sua primeira Executiva no dia 18 de maio de 1989, com o então deputado federal Saulo Queiroz, que assumiu a presidência de forma provisória. Conforme dados do TSE, até setembro de 2023, o PSDB de Mato Grosso do Sul possui

Reeleito

Também na convenção de sábado, o ex-governador Reinaldo Azambuja foi reeleito presidente estadual do PSDB. No evento, Azambuja sinalizou entendimentos que estão sendo conduzidos para as eleições do ano que vem, e afirmou que dos 79 municípios, o partido deve apresentar 60 candidaturas próprias.

“Vamos ter candidatura própria nas maiores cidades, como na Capital, em Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã. Estamos em processo de construção também em Corumbá”. O ex-governador não descartou alianças: “Em alguns municípios, vamos apoiar aliados e quem esteve junto na eleição do Eduardo Riedel”, finalizou.

Reunião em Brasília

Geraldo Resende participa, nesta quarta-feira às 15h (horário de Brasília, já na condição de vice-presidente, de uma reunião no PSDB nacional, convocada pelo coordenador da Comissão Eleitoral, deputado Paulo Abi Ackel. O parlamentar sul-mato-grossense estará na reunião representando o presidente do PSDB-MS, Reinaldo Azambuja, que não poderá participar do encontro.

No evento, estarão em pauta os seguintes temas: Discussão sobre candidaturas majoritárias nas cidades com 100 mil, naquelas que tem propaganda de televisão e nas que o partido julgue estratégicas; análise da situação do partido nos estados após as convenções realizadas e nos estados onde ainda serão realizadas; outros assuntos.