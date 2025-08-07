Acessibilidade

07 de Agosto de 2025

Gerson Claro acompanha comitiva do Governo em missão internacional na Ásia

O objetivo é atrair novos investimentos, ampliar mercados para os produtos sul-mato-grossenses e apresentar o potencial da Rota Bioceânica

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 18:34

Divulgação ALEMS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), integra a comitiva oficial do Governo do Estado em missão internacional na Ásia. A agenda inclui compromissos na Índia, Japão e Singapura até a próxima semana.

O objetivo é atrair novos investimentos, ampliar mercados para os produtos sul-mato-grossenses e apresentar o potencial da Rota Bioceânica, novo corredor logístico que liga o Brasil ao Oceano Pacífico, passando por portos no Chile.

Na Índia, primeiro destino da viagem, a comitiva participou de reuniões com autoridades locais e representantes do setor empresarial. A principal pauta tem sido a divulgação da Rota Bioceânica como alternativa comercial entre a América do Sul e a Ásia, com a promessa de reduzir em até 25% o tempo de transporte de cargas entre os continentes, além de gerar economia logística significativa.

“Essa missão reforça o papel do Mato Grosso do Sul como protagonista no novo cenário econômico global. A presença do Parlamento estadual nesse processo é essencial para consolidar parcerias duradouras”, afirmou Gerson Claro.

Durante passagem por Mumbai, capital do estado indiano de Marahastra, os representantes sul-mato-grossenses apresentaram o projeto da Rota Bioceânica a grandes grupos industriais, como a Mahindra — fabricante global de tratores e máquinas agrícolas. A proposta despertou interesse dos empresários locais, especialmente pelas vantagens estratégicas que o estado oferece.

Gerson Claro foi recebido pelo governador de Marahastra e ganhou um presente de boas-vindas em reconhecimento à visita.

Além do presidente da Alems, também participam da missão o governador Eduardo Riedel; o presidente da Fiems, Sérgio Longen; o secretário estadual de Desenvolvimento, Jaime Verruck; o superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça; o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e vice-presidente da Famasul, Maurício Saito; e o diretor de Relações Internacionais da Fiems, Aurélio Rolim.

Turismo

MS é destaque na edição de Campinas do "Agente Tá On na Estrada"

Entre os destaques da apresentação estão destinos já consagrados, como as regiões turísticas de Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal

Meio Ambiente

Pantanal passa a integrar Rede Sismográfica com nova estação em Corumbá

Equipamento instalado na Serra do Amolar vai transmitir dados em tempo real e ampliar o monitoramento de abalos sísmicos no bioma

