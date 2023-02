Gerson Claro é o novo presidente da Assembleia Legislativa do MS

Gerson tomou posse logo em seguida à votação / Divulgação

O deputado estadual reeleito, Gerson Claro Dino, do PP, foi escolhido o novo presidente da Assembleia Legislativa do MS, na manhã desta quarta-feira (1º).

Dino é base de apoio do Governo Riedel e houve quase consenso em relação ao nome dele. O deputado Rafael Tavares, do PRB, teve um voto.

Já a mesa, após a eleição, ficou assim: Gerson Claro, 23 votos; 1 º vice-presidente, Renato Câmara, 24 votos; 2º vice-presidente, Zé Teixeira, com 24 votos; 3º vice-presidente, Mara Caseiro, com 24 votos.

O primeiro secretário foi Paulo Corrêa, com 19 votos; 2º secretário foi Pedro Kemp, com 18 votos e 3º vice-presidente é Lucas de Lima, com 24 votos.

Gerson tomou posse logo em seguida à votação, cujo cargo foi transmitido diretamente por Paulo Corrêa.