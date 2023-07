Gerson Claro faz balanço de trabalhos da Assembleia e destaca bons resultados

Gerson Claro destacou trabalho na Casa de Leis / Wagner Guimarães/ Alems

O presidente da Assembleia Legislativa (ALEMS), Gerson Claro (PP), fez o balanço do primeiro semestre durante coletiva à imprensa, nesta quinta-feira, dia 13.

Segundo ele, entre 1º de fevereiro, quando teve início a 12ª Legislatura, a 13 de julho, foram apresentados 263 proposições, sendo 214 projetos de lei, 22 projetos de resolução, 17 projetos de decreto legislativo, 10 projetos de lei complementar. Do total, 79 matérias foram aprovadas, 33 rejeitadas pelo plenário ou retiradas pelos autores, e 151 continuam em tramitação na Casa de Leis.

Gerson Claro enfatizou o empenho de cada um dos 24 deputados e deputadas estaduais na análise, discussão e votação de projetos de interesse público, durante reuniões, audiências públicas, sessões e debates. "Tivemos um semestre de bastante trabalho. Além das sessões plenárias, houve grande empenho em votar, com celeridade, o que impacta a vida das pessoas", disse.

Relembrando os dois anos de pandemia, que repercutiram drasticamente na saúde da população e aceleraram mudanças relacionadas à tecnologia, como as sessões híbridas, Gerson Claro destacou como marca de sua gestão à frente da ALEMS, neste semestre, a aproximação entre o Poder Legislativo e o cidadão.

"Criamos o Colégio de Líderes para discutir antecipadamente os projetos e decidimos que faríamos um grande esforço para abrir a Assembleia à participação da população, organizações da sociedade civil, classe política e representantes dos municípios do interior e de todos os Poderes", afirmou. Citou, ainda, a realização do 1º Arraial da ALEMS, que reuniu aproxidamente 1,2 mil pessoas e contemplou entidades beneficentes.

Pauta de resultados

O presidente da ALEMS informou que, desde o início do ano, vem trabalhando, juntamente com os demais parlamentares e Poderes, de forma alinhada e respeitando a autonomia das instituições. "Estabelecemos uma pauta de resultados efetivos porque o que mais importa para Mato Grosso do Sul é a vida das pessoas, o que vai influenciar na educação, na saúde, no desenvolvimento, na geração de emprego e renda", reiterou.

A CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação) e os demais 16 grupos temáticos permanentes, bem como as frentes parlamentares, evidenciaram o debate incessante de temas relevantes ao longo deste primeiro semestre. Entre eles, assuntos ligados ao funcionalismo público, à relicitação da BR-163, ao combate à violência doméstica, à preservação do meio ambiente, detalhados pelo presidente.

Sobre a preservação ambiental, afirmou: "Temos uma preocupação em estabelecer que somos, sim, o Estado do Pantanal, e que tenhamos o carbono neutro e sejamos efetivamente um Estado Verde". Considerou os esforços parlamentares na direção do melhor possível em todas as áreas. "É como a Reforma Tributária [aprovada no Congresso Nacional], que, pode não ser a ideal, mas foi a possível. Assim também fazemos, buscando o melhor possível para o nosso Estado", complementou.

Interlocução positiva

Gerson Claro destacou o compromisso da Casa de Leis na atuação conjunta aos demais Poderes, respeitando-se a autonomia institucional, bem como junto ao empresariado, às instituições da sociedade civil e outros países. Em recente visita ao Paraguai, juntamente com o governador Eduardo Riedel (PSDB), lembrou que a boa relação comercial com os vizinhos pode ser fortalecida, atraindo novos investimentos e fomentando o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. "Fomos muito bem recebidos e, nessa interlocução direta, feita pelo nosso governador, tratamos além do compromisso nacional. Somos grandes parceiros".

Defesa da Democracia

Em tempos de fakes news, Gerson Claro, que é professor de História por formação, ressaltou o papel decisivo dos profissionais da Comunicação para bem informar, com a agilidade das mídias sociais e a responsabilidade de quem se dedica ao bem comum. "É muito importante termos esse canal aberto para chegar à população. Ficamos felizes em saber que a população é bem informada por toda a imprensa e jornalistas que cobrem os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa", disse.

Ainda durante a coletiva, o deputado destacou a retomada das atividades da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), com ações voltada à capacitação junto aos municípios, além de destinadas aos servidores, como a vacinação contra a influenza , realizada esta semana, e campanha de doação de sangue.