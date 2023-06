Gerson defende política de desenvolvimento para região Norte ao visitar Coxim e Sonora

Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, é favorável que haja um esforço conjunto das lideranças políticas do Estado e dos diferentes segmentos sociais na construção de políticas de desenvolvimento da região Norte que gerem emprego e renda , mas também sejam ecologicamente sustentáveis.

Gerson esteve neste final de semana em Coxim e Sonora , onde se reuniu com os prefeitos e lideranças dos municípios.

"Mato Grosso Sul passa por um ciclo virtuoso de desenvolvimento ,que precisa chegar a esta parte do Estado que tem Coxim como polo .São mais de R$ 60 bilhões de investimentos contratados para diferentes regiões do Estado . A Costa Leste se consolida como um polo de celulose . A suinocultura está chegando à Sidrolândia, o que vai agregar valor à produção de milho. Dourados, já produz álcool a partir do milho.

A partir da definição das atividades econômicas que aqui poderão ser exploradas, o Estado precisa cumprir seu papel de indutor do desenvolvimento" , exemplifica o deputado. Em Coxim, Gerson se reuniu com o prefeito Edilson Magro e várias lideranças da cidade.

"A Assembleia Legislativa e o Governo do Estado estão empenhados em criar condições para reabertura do frigorífico da cidade que vai gerar 200 empregos diretos. Se for instalada uma sala de desossa e a planta foi habilitada para exportação , o número de trabalhadores dobra ", destaca o deputado.

O presidente da Assembleia participou das festividades alusivas aos 35 anos de emancipação de Sonora, comemorados neste sábado .

Uma das questões que na opinião do presidente da ALEMS são centrais para a estrutura logística do Norte é a licitação para a escolha da empresa que vai assumir a concessão da BR-163.

"O formato adotado pela ANTT é claramente danoso aos interesses do Estado, com a divisão da rodovia em dois lotes : o Pantanal , de Campo Grande/Sonora e o Tuiuiú entre Campo Grande/Mundo Novo/Nova Alvorada do Sul/Bataguassu, com a incorporação da BR-163.

"Pelo edital, a concessionária só terá de duplicar 67 dos 379,6 quilômetros, com cobrança de pedágio a cada 100 km .Em 8 anos , a atual concessionária só duplicou 150 dos 854 km da rodovia .

O deputado destaca como importantes para a região duas obras em andamento. Uma delas é a implantação da MS-214 que ligará Coxim ao Pantanal Paiaguás. É um projeto de R$ 238 milhões que vai criar uma nova conexão de Mato Grosso do Sul com Mato Grosso, pelos municípios de Corumbá e Poconé (MT)..

Também estratégica é a pavimentação da BR-419 ligação da BR-163 com a BR-262, em Aquidauana, abrindo um caminho de passagem para o Corredor Bioceânico, que começará em Porto Murtinho e encurtará o caminho das exportações para a Ásia .