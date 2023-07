Gerson diz que encontro com presidente paraguaio "é janela de oportunidades"

Gerson Claro representando a ALMS / Divulgação

Integrante da comitiva liderada pelo governador Eduardo Riedel, que se reuniu na quarta-feira em Assunção com o presidente eleito do Paraguai, Santiago Pena, o presidente da Assembleia Legislativa , Gerson Claro , avaliou como "uma sinalização positiva do futuro presidente da nação vizinha. É um gesto claro do interesse dele em estreitar as relações comerciais , o intercâmbio cultural com Mato Grosso do Sul ", avalia .



Gerson lembra que o Estado tem uma fronteira seca de 465 km com o Paraguai, há uma expressiva colônia paraguaia aqui residente , além da forte influência da cultura guarani . "O futuro presidente é um jovem economista , que estudou e trabalhou nos Estados Unidos, certamente tem interesse em atrair investimentos para seu país ", comenta .



"Muitos empresários de Mato Grosso do Sul investem no Paraguai que tem um superávit comercial de U$ 96 milhões . Com a Rota Bioceânica , o Estado certamente será um ponto de passagem para estreitar as relações comerciais paraguaias com os países banhados pelos Pacífico ", avalia o presidente da ALEMS.



O turismo e o intercâmbio cultural também podem ser reforçados ,na opinião de Gerson , com o interesse demonstrado pelo futuro presidente do Paraguai de estreitar as relações com o Estado ." Há questões burocráticas , discrepâncias de normas e legislação, que muitas vezes travam e até inviabilizam negócios. Nada que o entendimento e a negociação não resolvam de forma consensual",completa

O deputado defende um esforço conjunto para resolver questões como a da Hidrovia Brasil/Paraguai, que hoje não é navegável o ano inteiro. "A construção da ponte sobre o Rio Paraguai em Porto Murtinho já é uma realidade. A rodovia sul-fronteira que unirá Ponta Porã a Mundo Novo, margeando a fronteira seca, em andamento , complementará a logística de integração entre os dois paises, por Mato Grosso do Sul ", conclui o parlamentar .

*Com assessoria de imprensa.