Governador assina primeiro contrato de gestão com a Segov

Todas as secretarias e instituições vinculadas vão assinar o contrato de gestão com o governador / Saul Schramm

Para promover grandes entregas à sociedade, o governador Eduardo Riedel assinou nesta quinta-feira, dia 27, o primeiro contrato de gestão do seu mandato, que foi feito com a Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica). Este documento apresenta as metas, projetos e compromissos da pasta para 2023. Entre os destaques está a transformação digital dentro da unidade e importantes parcerias público-privadas.

“O contrato de gestão é um processo de transformação de cultura, não é mais uma burocracia e sim um instrumento para mudar a vida das pessoas. Um documento sério, que dirá o que o nosso governo se propõe a fazer em cada pasta. Assinamos aqui compromissos importantes. Agora é cada um arregaçar as mangas e fazer acontecer”, afirmou o governador.

A assinatura do contrato ocorreu na Sala de Reuniões da Governadoria. O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina afirmou que foram apresentadas ao governador ações concretas da pasta, que estão fora do cotidiano do dia a dia e que tem o objetivo de trazer melhorias para sociedade.

“O contrato é nada mais do que trazer para o documento aquilo que está sendo proposto para sociedade, seguindo o plano de governo que foi aprovado pela população na eleição. Hoje assinamos aqui metas em áreas importantes. Também podemos incluir novas situações que surgirem ao longo do caminho”, disse Caravina.

O secretário citou pontos importantes previstos no contrato da Segov, entre eles os projetos de transformação digital dentro da pasta, que é o processo eletrônico na plataforma de serviços, assim como propostas de parcerias público-privadas que estão vinculadas à secretaria. “São projetos que estão dentro das diretrizes do governo, e que serão executadas em 2023 com bastante determinação”.

O secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, que é coordenador do projeto, ressaltou que os contratos estarão focados em trazer resultados efetivos. “Começamos pela Segov, que já estava preparada para fazer este documento e vamos firmar (compromissos) com todas as pastas”.

Todas as secretarias e instituições vinculadas vão assinar o contrato de gestão com o governador. O objetivo é estabelecer as metas, compromissos e inovações de cada pasta para 2023. Os resultados têm como foco melhorar as entregas aos cidadãos, proporcionado melhor qualidade de vida e fomentando um ambiente de desenvolvimento.