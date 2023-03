Governador assina reajuste de bolsas de pós-graduação da Fundect

Governador Eduardo Riedel / Divulgação

O Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), participa na manhã desta sexta-feira (3), da assinatura de Ato de Autorização do reajuste no valor das bolsas de pós-graduação da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia).

A agenda será realizada na Governadoria, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande.