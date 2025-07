Governador atende quatro prefeitos de MS nesta quarta

Governadoria de MS / Subcom, Divulgação

Em continuidade ao programa MS Ativo Municipalismo, o governador Eduardo Riedel (PSDB) atende nesta quarta-feira (2), quatro prefeitos de Mato Grosso do Sul.

Segundo a agenda divulgada pela assessoria de comunicação de Riedel, ele recebe os representantes dos municípios de Selvíria, Batayporã, Ladário e Porto Murtinho.

Entretanto, os horários das agendas não foram divulgados.

Segundo a administração estadual, a meta é de asfaltar todas as ruas do Estado até o fim do mandato. “O MS Ativo Municipalismo é um compromisso com o futuro de Mato Grosso do Sul. Estamos investindo R$ 1,5 bilhão para garantir que todos os municípios tenham acesso a obras e serviços públicos de qualidade. Este é um programa que vai mudar a vida das pessoas e impulsionar o desenvolvimento do nosso Estado”, disse Riedel quando lançou o programa no ano passado.

