Governador continua agenda nos Estados Unidos, buscando conhecimento sobre economia verde

Governador participa de debates / Divulgação/ Instagram

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, encontra-se na Califórnia, Estados Unidos, na universidade de Stanford, onde participa de uma semana de estudos na universidade. Em uma postagem nas redes sociais, Riedel compartilhou seu propósito nessa viagem, destacando o foco nos desafios e oportunidades da economia verde.

"Estou em Stanford, nos Estados Unidos, em uma das universidades mais prestigiadas do mundo, para uma semana de estudos sobre os desafios e as oportunidades de uma economia verde", afirmou o governador no Instagram.

Segundo Riedel, sua estadia em Stanford tem como objetivo discutir projetos e ideias que possam contribuir para a construção de um Mato Grosso do Sul mais sustentável, próspero, inclusivo e digital. O governador acredita que essas iniciativas serão fundamentais para trazer mais resultados e benefícios à população do Estado.

A economia verde tem se destacado mundialmente como uma abordagem capaz de equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Riedel busca adquirir conhecimentos e compartilhar experiências com especialistas e acadêmicos de Stanford, a fim de implementar políticas e práticas que possam impulsionar o crescimento sustentável em Mato Grosso do Sul.

Ele encerra sua mensagem reforçando seu compromisso com a promoção de um Mato Grosso do Sul mais verde, próspero, inclusivo e digital. Sua agenda nos Estados Unidos permanece até o próximo fim de semana.

Veja o vídeo: