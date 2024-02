Governador cumpre agendas em Miranda e Bodoquena

riedel

O governador Eduardo Riedel cumpre agendas em Miranda e Bodoquena na manhã desta quinta-feira (22).

Conforme informado pela assessoria de imprensa, às 8h30, Riedel entrega da obra de construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar; participa do descerramento da placa da obra de construção de ponte em concreto sobre o Córrego Vilas Boas na Rua Benjamin Constant.

Participa também do descerramento da placa da obra de reforma geral e ampliação da agência de trânsito; descerramento da placa da obra de construção da Creche Ediles Moraes de Souza (obra municipal, convênio com o Governo do Estado).

A agenda será na Rua General Amaro Bitencourt, s/n – Centro.

Já às 9h30, o governador participa do descerramento da placa da obra de reforma geral da Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá. O local é na Rua João Pedro Pedrossian, 809 – Centro.