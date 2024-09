Governador de MS investiga morte de indígena em confronto em Antônio João

Riedel em coletiva de imprensa nesta manhã / Divulgação

O governador Eduardo Riedel convocou uma reunião urgente com integrantes da Segurança Pública do Mato Grosso do Sul após a morte de um homem, inicialmente identificado como indígena da etnia Guarani Kaiowá, durante um confronto com a Polícia Militar. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (18) em uma região rural do município, na fronteira com o Paraguai.

Durante a reunião, o secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, esclareceu que cerca de 100 policiais militares estavam na Fazenda Barra para cumprir uma ordem judicial da Justiça Federal, destinada a manter a ordem na propriedade e garantir o direito de trânsito entre a rodovia e a sede da fazenda. Segundo Videira, a situação de tensão na região se agravou nos últimos dias, em decorrência de uma disputa de terras que persiste há anos.

Além da questão fundiária, investigações recentes da inteligência policial indicam que facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas têm interesses na área. Informações apontam a presença de plantações de maconha nas proximidades da fazenda, do lado paraguaio, complicando ainda mais a situação na região de fronteira.

Equipes de perícia foram acionadas e estão no local para a devida identificação da vítima e apuração dos fatos. Durante o confronto, armas de fogo foram apreendidas com o grupo de indígenas que tentava invadir a propriedade. Todo o material recolhido será analisado e um relatório final será enviado às autoridades em Brasília.

O caso levanta questões sobre a complexa relação entre a luta por terra, a presença de facções criminosas e a segurança pública em áreas de fronteira, enfatizando a necessidade de estratégias eficazes para lidar com esses desafios.