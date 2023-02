Governador diz que municipalismo continua forte em MS

Eduardo relembrou as eleições estaduais, / Wagner Guimarães/Alems

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), disse nestaquinta-feira (2), que a política do municipalismo seguirá sendo fortalecida nos próximos anos.

“É preciso enaltecer o amplo respeito recebido pelos prefeitos nesses anos. O adensamento do municipalismo seguirá forte no Estado”, frisou.

Eduardo relembrou as eleições estaduais, os desafios da pandemia e da retomada econômica, destacando que “foram superados pela força e resiliência do povo sul-mato-grossense”.

Aos deputados, o governador disse que espera que a parceria com o Legislativo seja real “a fim de vislumbrar o futuro”.

“Nem tudo são incertezas. O Mato Grosso do Sul tem um projeto de desenvolvimento econômico fortificado. O governo foi deixado pronto para ser conduzido por uma administração pública leve”, afirmou.

Ele voltou a citar projetos que quer apoio do governo federal. Em reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele defendeu a duplicação da rodovia BR-262; o acesso à ponte Brasil-Paraguai pela Rota Bioceânica; e a revitalização e nova concessão da Malha Oeste, ferrovia que liga Três Lagoas a Corumbá e Campo Grande até Ponta Porã.

“O Estado quer levar ao governo federal todos os projetos que o governo do presidente Lula tem levado ao horizonte de expectativas. Dentro das discussões naturais que teremos, com certeza Mato Grosso do Sul terá um bom desenvolvimento. E até o final do mês de fevereiro nós encerraremos todos os contratos de gestão abertos”, finalizou Riedel.