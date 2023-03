Governador Riedel começa semana com agendas no RJ e se reúne com BNDES

Governador Eduardo Riedel

O governador de Mato Grosso do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), começa a semana com agenda no Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira (20), o tucano participa de uma reunião com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) na Capital Carioca.

De acordo com a assessoria de imprensa do Governador, no período da manhã, Riedel se reúne com o BNDES, mas também vai participar de uma solenidade na Academia Brasileira de Educação (ABE).

No evento, o professor Pedro Chaves dos Santos Filho vai ocupar a cadeira nº 32 da ABE. O educador é o primeiro sul-mato-grossense a ter o espaço na Academia Brasileira de Educação.



A solenidade de posse de Pedro Chaves também acontece nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro.