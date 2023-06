Governador Eduardo Riedel

O governador Eduardo Riedel cumpre agenda em Brasília (DF) nesta terça-feira, 13, feriado em Campo Grande.

Pela manhã, Riedel participa de reunião com governadores do Centro-Oeste e o Deputado Federal Agnaldo Ribeiro, Relator da Reforma Tributária, para discussão da reforma tributária.

A tarde participa de uma audiência com o Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT - Rafael Vitale, para tratar sobre a ferrovia Malha Oeste, e, em seguida faz visita institucional à Sudeco (Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste) e se encontra com a superintendente do órgão, Rose Modesto.