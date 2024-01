Governador em exercício, Barbosinha cumpre agenda extensa na região sul de MS

O governador de Mato Grosso do Sul em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PP), cumpre agenda na região sul do Estado, nesta sexta-feira (12).

Conforme informado pela assessoria de imprensa, ele estará nos municípios de Dourados, Vicentina, Glória de Dourados, Deodápolis e Angélica.

A partir das 7h30, ele vai supervisionar a obra do Hospital Regional de Dourados e autorizar o início da construção da terceira etapa da unidade.

Já em Vicentina, às 10h, Barbosinha apresenta a licitação para a construção do barracão da feira central, reivindicação antiga do município.

Às 11h, o governador se encontra com o prefeito de Glória de Dourados, Aristeu Nantes para apresentar ao governador, as demandas e necessidades do município.

Já durante a tarde, às 14h, Barbosinha cumpre agenda em Deodápolis, onde entrega a reforma geral da Escola estadual João Baptista Pereira.

Finalizandoo dia de agendas, às 16h30, Barbosinha entrega a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no Bairro Esplanada. -