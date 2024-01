Governador em exercício, Barbosinha faz entregas na região sul de MS

Barbosinha

O governador de Mato Grosso do Sul em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha (PP), está na região sul do estado, nesta sexta-feira (5), cumprindo agendas.

Em Caarapó, ele participa da supervisão do quartel da Polícia Militar, na Avenida Duque de Caxias, 1717, na Vila Planalto, às 9h30.

Ainda no município, às 10h, o governador em exercício faz a entrega da ampliação com acessibilidade da Escola Estadual Joaquim Alfredo Soares Vianna, além de assinar autorizações de licitações para ampliar o serviço de esgoto do município.

Durante a tarde, às 15h30, Barbosinha visita Itahum, distrito de Dourados, para entrega da construção do destacamento da Polícia Militar, na Coronel Tiburcio esquina com a Rua da Estação.

Já as 16h, participa da supervisão da reforma geral da Escola Estadual Antônio Vicente Azambuja, na Rua Miranda, sem número.